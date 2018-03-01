Избиение подростка-инвалида сотрудницей томского интерната попало на видео

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы детского дома-интерната , которая избила воспитанника. Доказательством ее вины стала запись камеры наблюдения: женщина внесла в комнату ребенка-инвалида на руках, бросила его на кушетку и ударила по лицу. Этот шокирующий инцидент мог и не стать достоянием общественности у мальчика тяжелая форма ДЦП и он не смог бы рассказать о случившемся.

Сотрудники детского дома не сразу поняли, почему состояние 15-летнего воспитанника так резко ухудшилось. Подросток страдает тяжелой формой ДЦП, сам ходить не может. Увидев запись камеры наблюдения, воспитатели осознали, что стало причиной еще больших осложнений, которые начали отмечать в последнее время. На кадрах видно, как нянечка швыряет беззащитного подростка на диван, бьет по лицу. Тот пытается увернуться от пощечин, но не может, лишь перекатывается набок и рыдает от боли. Шокирующий ролик изучили сотрудники СК. В отношении работницы детдома возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».



В учреждении живут дети-инвалиды — сироты, брошенные родителями из-за самых страшных диагнозов. Именно поэтому посторонние люди пытаются дать им то, что не захотели давать родные: любовь, защиту, поддержку.



Разумеется, в интернате выходкой сотрудницы были обескуражены. И ведь что самое ужасное — ребенок даже не мог пожаловаться, рассказать взрослым, как с ним обходятся. Из-за болезни он практически не разговаривает. Но другие педагоги стали замечать: прогресс в его состоянии сменился беспочвенным спадом.



Сразу после инцидента нянечка поспешила написать заявление по собственному желанию, не дожидаясь приказа об увольнении. Теперь уже бывшую сотрудницу допросили сыщики. Под грузом неоспоримых доказательств вины она созналась, что ребенка избивала регулярно: мол, раздражал ее слезами. В самое ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.