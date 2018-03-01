Путин заявил о создании по периметру границ РФ сплошного радиолокационного поля

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

: «По периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле, система предупреждения ракетного нападения».По словам главы государства, со времен развала Советского Союза в этом поле появились огромные бреши, но сейчас они устранены.Путин рассказал, что за последние годы оснащенность современным оружием Вооруженных сил РФ возросла почти в четыре раза.: «В последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность Вооруженных сил современным оружием возросла в 3,7 раза».Глава государства уточнил, что на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники.: «В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения „Борей“. Перевооружены на новый ракетный комплекс „Ярс“ 12 ракетных полков».