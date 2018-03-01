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    Путин: Россия побила рекорд СССР по сбору зерна

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин: Россия побила рекорд СССР по сбору зерна

    Путин: Россия побила рекорд СССР по сбору зерна

    Путин: Россия побила рекорд СССР по сбору зерна
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия побила рекорд СССР по сбору зерна.

    Владимир Путин: «Хочу еще раз поблагодарить работников АПК за рекордный урожай за всю историю страны — 134 миллиона тонн. Заметьте, это больше, чем рекордный урожай в Советском Союзе».

    Глава государства напомнил, что в 1978 году было зафиксировано предыдущее достижение — 127,4 миллиона тонн зерна.

    Также Путин заявил, что через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных продовольственных товаров в страну.

    Владимир Путин: «Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну».

    Президент отметил, что необходимо нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность РФ говядиной, молоком и овощами.

    НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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