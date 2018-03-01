Путин: Россия побила рекорд СССР по сбору зерна

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия побила рекорд СССР по сбору зерна.
Владимир Путин: «Хочу еще раз поблагодарить работников АПК за рекордный урожай за всю историю страны — 134 миллиона тонн. Заметьте, это больше, чем рекордный урожай в Советском Союзе».
Глава государства напомнил, что в 1978 году было зафиксировано предыдущее достижение — 127,4 миллиона тонн зерна.
Также Путин заявил, что через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных продовольственных товаров в страну.
Владимир Путин: «Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну».
Президент отметил, что необходимо нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность РФ говядиной, молоком и овощами.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Глава государства напомнил, что в 1978 году было зафиксировано предыдущее достижение — 127,4 миллиона тонн зерна.
Также Путин заявил, что через четыре года объемы продовольствия, поставляемого РФ на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных продовольственных товаров в страну.
Владимир Путин: «Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну».
Президент отметил, что необходимо нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность РФ говядиной, молоком и овощами.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
Комментарии