Путин: на проект ранней профориентации школьников выделят миллиард рублей

Президент России Владимир Путин предложил запустить с сентября проект ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят 1 миллиард рублей. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию.
Владимир Путин: «Нам нужно выстроить современную профориентацию, здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников „Билет в будущее“. Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту инициативу миллиард рублей. Мы продолжим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов наших детей».
Путин отметил, что «такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как „Сириус“, „Кванториум“, дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России».
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Путин отметил, что «такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как „Сириус“, „Кванториум“, дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России».
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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