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    Путин: на проект ранней профориентации школьников выделят миллиард рублей

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин: на проект ранней профориентации школьников выделят миллиард рублей

    Путин: на проект ранней профориентации школьников выделят миллиард рублей

    Путин: на проект ранней профориентации школьников выделят миллиард рублей
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин предложил запустить с сентября проект ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят 1 миллиард рублей. Об этом он заявил в послании к Федеральному собранию.

    Владимир Путин: «Нам нужно выстроить современную профориентацию, здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников „Билет в будущее“. Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту инициативу миллиард рублей. Мы продолжим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов наших детей».

    Путин отметил, что «такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как „Сириус“, „Кванториум“, дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России».

    НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.

    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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