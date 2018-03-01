Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в России

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, затронул вопрос экологии в России. Президент призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Он отметил, что никаких переносов сроков перехода предприятий на новые экологические стандарты больше не будет.
Владимир Путин: «С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды».
Он напомнил, что данную проблему власти неоднократно пытались решить, но представители промышленности ссылались на трудности процесса. Но больше переносов сроков в этом вопросе не будет.
Владимир Путин: «Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет».
Кроме того, Путин заявил, что необходимо улучшить качество питьевой воды. В некоторых населенных пунктах, как он отметил, до сих пор воду дают «по часам». Также важно рекультивировать свалки в черте городов.
Помимо этого, будут реализованы проекты, связанные с экологией озера Байкал и бассейна Волги. Как подчеркнул глава государства, это улучшит качество жизни как минимум половины населения.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Он напомнил, что данную проблему власти неоднократно пытались решить, но представители промышленности ссылались на трудности процесса. Но больше переносов сроков в этом вопросе не будет.
Владимир Путин: «Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет».
Кроме того, Путин заявил, что необходимо улучшить качество питьевой воды. В некоторых населенных пунктах, как он отметил, до сих пор воду дают «по часам». Также важно рекультивировать свалки в черте городов.
Помимо этого, будут реализованы проекты, связанные с экологией озера Байкал и бассейна Волги. Как подчеркнул глава государства, это улучшит качество жизни как минимум половины населения.
НТВ.Ru ведет прямую трансляцию выступления президента.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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