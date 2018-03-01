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    Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1, 5 раза. ВВП, Госдума, парламенты, Путин, Совет Федерации, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

    Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

    Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

    Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Достигнутая макроэкономическая стабильность в России дает возможность для долгосрочного прорывного роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

      Президент подчеркнул, что к середине следующего десятилетия ВВП на душу населения в России должен вырасти в полтора раза.

      Владимир Путин: «Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить».

      Путин также отметил, что нынешняя устойчивость социально-экономического положения в РФ не должна перерасти в самоуспокоенность, так как это не гарантия дальнейшего развития.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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