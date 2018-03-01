Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

Достигнутая макроэкономическая стабильность в России дает возможность для долгосрочного прорывного роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что к середине следующего десятилетия ВВП на душу населения в России должен вырасти в полтора раза.
Владимир Путин: «Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить».
Путин также отметил, что нынешняя устойчивость социально-экономического положения в РФ не должна перерасти в самоуспокоенность, так как это не гарантия дальнейшего развития.
Владимир Путин: «Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить».
Путин также отметил, что нынешняя устойчивость социально-экономического положения в РФ не должна перерасти в самоуспокоенность, так как это не гарантия дальнейшего развития.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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