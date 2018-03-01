Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

Президент подчеркнул, что к середине следующего десятилетия ВВП на душу населения в России должен вырасти в полтора раза.: «Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить».Путин также отметил, что нынешняя устойчивость социально-экономического положения в РФ не должна перерасти в самоуспокоенность, так как это не гарантия дальнейшего развития.