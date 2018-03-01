В Крым пришли аномальные снегопады и штормовой ветер

Первый день календарной весны принес жителям Крыма аномальные снегопады и штормовой ветер. Температура опустилась до минус пяти, морозно будет и ночью.

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Из-за ухудшения видимости в аэропорту Симферополя сегодня отменяли авиарейсы. В городе возникли перебои с транспортом. Без электричества на полуострове остались два десятка населенных пунктов.



Керченская паромная переправа работает по фактической погоде — паромы выходят в рейс, когда стихает ветер. Метели с мокрым снегом в Крыму отступят только к выходным.