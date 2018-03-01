Россиянин с детективом и экстрасенсами ищет потерянного 38 лет назад брата-близнеца

Живущий в Германии россиянин Евгений Кнутас намерен найти своего брата-близнеца . Мужчина предполагает, что 38 лет назад его родителям сообщили неверную информацию о гибели одного из двойняшек. Заключения о причинах трагедии семья так и не получила. Как и тела малыша. Поэтому Евгений уверен: брат жив.

Чтобы во всем разобраться, Евгений сначала нанял частного детектива, а теперь обратился и в программу «ЧП» на НТВ: вдруг брат увидит и обо всем узнает. Для дальнобойщика из Германии это едва ли не последний шанс разгадать семейную тайну, которая осталась в России, в Омске.



Мать Евгения тоже все эти годы жила в сомнениях. О том, что у нее будет двойня, до самого последнего момента ни она сама, ни врачи не догадывались. Во время родов это стало для всех сюрпризом. Ей показали обоих, но потом на кормление близнецов приносили по очереди. А через шесть дней в палату зашла педиатр и сообщила, что один мальчик перестал дышать. Переживания, по словам Марии, тогда не давали ей мыслить логически. Поэтому она не спросила точного диагноза и не потребовала документа с официальным заключением. Легко согласилась на уговоры и тело младенца так и не получила.



Евгений при рождении весил всего 800 граммов, его брат-близнец — 2,3 килограмма. То есть, казалось, был крепче и выносливее. Евгений, которому всю сознательную жизнь не давали покоя эти вопросы, даже нанял частного детектива в Омске. Очевидцев тех событий найти не составило труда. Мать близнецов жила в небольшом селе Привальное, да и к тому же родила она двойню очень рано — ей было всего 16 лет. А потому этот случай там помнят до сих пор.



Но вот поговорить с тем врачом, который сообщил о смерти ребенка, теперь невозможно: медика нет в живых. Да и многие архивные документы не уцелели — они хранятся не более 25 лет. И все же есть то, что дает надежду. Детектив узнал важную деталь: по его словам, тело пропавшего новорожденного в морг официально не поступало.



На этом частное расследование приостановилось. Результата не дали и новомодные компьютерные программы по поиску двойников. Тогда пришлось прибегнуть к силам мистическим и обратиться к экстрасенсам. И все они в один голос твердили, что брат-близнец якобы жив.



Если сейчас появится хоть какая-то стоящая информация о брате-близнеце, Евгений готов поехать в Россию, чтобы обратиться за помощью к правоохранителям. К тому же, несмотря на то, что много лет он живет в немецком городе Гаррель, у него сохранились и российский паспорт, и гражданство.