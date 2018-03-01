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2 марта, 12:00
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    Пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала сообщения о своем аресте в США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала сообщения о своем аресте в США

    Пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала сообщения о своем аресте в США

    Пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала сообщения о своем аресте в США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Пятикратная чемпионка мира по плаванию отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что она была задержана в Лос-Анджелесе.

    В разговоре с RT спортсменка призвала не поддаваться на провокации и уточнила, что в настоящее время готовится к выступлениям.

    Юлия Ефимова: «У меня все хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации».

    Ранее сегодня СМИ сообщили со ссылкой на департамент шерифа Лос-Анджелеса о том, задержание произошло еще 30 декабря прошлого года. 25-летнюю девушку по имени Юлия Ефимова доставили в участок после полуночи, но рано утром отпустили под залог в 5000 долларов. Девушка якобы была задержана за «легкий проступок».

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