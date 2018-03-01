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2 марта, 12:00
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    В СК назвали причину гибели пяти человек на стройке в Уфе

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    В СК назвали причину гибели пяти человек на стройке в Уфе

    В СК назвали причину гибели пяти человек на стройке в Уфе

    Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек на стройке.

    В Уфе на стройке на улице Блюхера были обнаружены тела пятерых человек. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Вероятно, рабочие, пытаясь согреться, разожгли огонь в вагончике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Следственный комитет уже возбуждил уголовное дело, передает ТАСС.

    Гульнара Имаева, представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 109 УКР РФ „Причинение смерти по неосторожности“».

    На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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