В СК назвали причину гибели пяти человек на стройке в Уфе

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек на стройке.
В Уфе на стройке на улице Блюхера были обнаружены тела пятерых человек. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Вероятно, рабочие, пытаясь согреться, разожгли огонь в вагончике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Следственный комитет уже возбуждил уголовное дело, передает ТАСС.
Гульнара Имаева, представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 109 УКР РФ „Причинение смерти по неосторожности“».
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Гульнара Имаева, представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 109 УКР РФ „Причинение смерти по неосторожности“».
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Комментарии