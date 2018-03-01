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2 марта, 12:00
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    «Наш случай»: в Курске создали альтернативную службу спасения. волонтеры, инвалиды, Курск, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Наш случай»: в Курске создали альтернативную службу спасения

    «Наш случай»: в Курске создали альтернативную службу спасения

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    «Наш случай»: в Курске создали альтернативную службу спасения

    «Наш случай»: в Курске создали альтернативную службу спасения

    «Наш случай»: в Курске создали альтернативную службу спасения

      Спасением в особых случаях, когда нет угрозы жизни, но поддержка жизненно необходима, занялась уникальная волонтерская организация в Курске. К добровольцам проекта «Наш случай» обращаются одинокие пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями. Круг проблем, за которые берется альтернативная служба спасения, самый широкий: отремонтировать инвалидную коляску, вкрутить лампочку, помочь добраться до больницы.

      Тревожный чемоданчик с инструментами у добровольцев-спасателей всегда наготове. Например, в один из дней они выезжали ремонтировать инвалидное кресло, потом доставляли инвалида-колясочника до поликлиники. В другой на вызов взяли бензопилу: одинокая пенсионерка позвонила с просьбой спилить над ее домом большую ветку.

      Сергей Бобровский, руководитель общественной организации социальной поддержки «Смородина»: «То, что кажется для кого-то рядовым случаем, на самом деле для кого-то неразрешимая проблема. Самое главное — это тот самый неформальный подход, когда не регламентом нужно руководствоваться, а здравым смыслом и человеческим отношением».

      Профессиональные спасатели волонтеров называют своими главными и незаменимыми помощниками, поэтому сразу же поддержали их идею. Они говорят, что такая служба оперативных добрых дел крайне необходима. Добровольцев нового подразделения специалисты МЧС обучали в своем учебно-методическом центре.

      Проект социальной службы спасения «Наш случай» выиграл президентский грант — около 6 млн рублей. Эти средства направили на покупку автомобиля, оборудования, на аренду помещения для диспетчерской службы, зарплату сотрудников. Этот проект пока не имеет аналогов в России.

      Сотрудники МЧС надеются, что социальная служба спасения получит ежегодную государственную поддержку и будет эффективно работать не только в Курской области, но и по всей России. Для жителей важно, что обратиться за срочной помощью к волонтерам стало просто, набрав единый номер экстренных служб 112.

      С 1 марта социальная служба спасения начнет работать в круглосуточном режиме. Курские волонтеры будут спешить на помощь к инвалидам, ветеранам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

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