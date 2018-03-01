Бойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны

смотреть Петербуржец устроил бойню под Володарским мостом

Водитель и пассажир иномарки успели убежать от неадекватного стрелка, но все равно оказались ранены. После этого агрессивный мужчина принялся расхаживать по дороге, заставляя прохожих разбегаться., очевидец: «Он гнался за мужчиной, мужчина от него убегал. Он стрелял, потом он подошел и сзади выстрелил в автомобиль, потом спереди стал стрелять по машине. Женщина в белом кричала: „Помогите“».Неадекватному поведению со стрельбой предшествовала авария. Судя по мятому номеру 43-летний ветеран боевых действий в Чеченской Республике Дмитрий Лосев на своей серебристой иномарке в нетрезвом состоянии перед перекрестком врезался в темную Volvo, началось разбирательство. После диалога на повышенных тонах с двумя парнями он позвал жену, чтобы выдать ее за трезвого участника ДТП, а заодно сходил за дробовиком.Вооружившись, принялся сразу стрелять, причем успел разрядить не один магазин. Машину злоумышленник расстреливал с особым упорством. Выбиты все окна, следы от дроби остались и на капоте. Ружье он бросил, когда оказывал сопротивление сотруднику в погонах.Угомонить стрелка удалось сотруднику местного уголовного розыска Дмитрию Воропаеву. Он первым приехал по вызову. Сделал предупредительный выстрел в воздух, но, увидев направленный уже на него дробовик, в итоге ранил неадекватного мстителя.В больнице сейчас остаются трое раненных, передает