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    Бойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны. ДТП, Санкт-Петербург, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны

    Бойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны

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    Бойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны

    Бойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны

    Бойню под Володарским мостом в Петербурге устроил ветеран Чеченской войны

      В Петербурге незначительное ДТП закончилось перестрелкой прямо посреди проезжей части. Житель культурной столицы схватился за ружье, чтобы отомстить за поцарапанный бампер.

      Водитель и пассажир иномарки успели убежать от неадекватного стрелка, но все равно оказались ранены. После этого агрессивный мужчина принялся расхаживать по дороге, заставляя прохожих разбегаться.

      Денис Иванов, очевидец: «Он гнался за мужчиной, мужчина от него убегал. Он стрелял, потом он подошел и сзади выстрелил в автомобиль, потом спереди стал стрелять по машине. Женщина в белом кричала: „Помогите“».

      Неадекватному поведению со стрельбой предшествовала авария. Судя по мятому номеру 43-летний ветеран боевых действий в Чеченской Республике Дмитрий Лосев на своей серебристой иномарке в нетрезвом состоянии перед перекрестком врезался в темную Volvo, началось разбирательство. После диалога на повышенных тонах с двумя парнями он позвал жену, чтобы выдать ее за трезвого участника ДТП, а заодно сходил за дробовиком.

      Вооружившись, принялся сразу стрелять, причем успел разрядить не один магазин. Машину злоумышленник расстреливал с особым упорством. Выбиты все окна, следы от дроби остались и на капоте. Ружье он бросил, когда оказывал сопротивление сотруднику в погонах.

      смотретьПетербуржец устроил бойню под Володарским мостом
      Петербуржец устроил бойню под Володарским мостом
      Угомонить стрелка удалось сотруднику местного уголовного розыска Дмитрию Воропаеву. Он первым приехал по вызову. Сделал предупредительный выстрел в воздух, но, увидев направленный уже на него дробовик, в итоге ранил неадекватного мстителя.

      В больнице сейчас остаются трое раненных, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.

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