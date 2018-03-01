«Губернатор Уральской республики»: как Эдуард Россель хотел перекроить политическую карту страны

Экс-глава Свердловской области Эдуард Россель управлял регионом два десятилетия. Что творилось здесь в начале 90-х, когда он только возглавил область? Почему экс-глава Урала хотел перекроить политическую карту страны и чем это для него обернулось?
Россель — еще один политический долгожитель и еще одна очень заметная фигура в истории новой России. Он до сих пор работает в областном правительстве, где теперь его сенаторский офис, секретарь в приемной и телефон в кабинете. А на столе список дел, в котором и важные встречи, и мелочи, и что-то по хозяйственной части.
Нынешний кабинет Росселя на 14-м этаже. Этажом выше в обкомовские времена работал Борис Ельцин. Оба политика хорошо знали друг друга, но когда один из них стал президентом, а другой губернатором, это не давало ни привилегий, ни гарантий неприкосновенности.
Эдуард Россель, экс-глава Свердловской области: «Семьями мы никогда не дружили. От начальства надо держаться подальше. Но у нас всегда были хорошие отношения. Правда, между нами были люди плохие».
Серьезную трещину отношения дали в 93-м, когда танки стреляли по Верховному Совету, а регионы бились с Москвой за полномочия. Тогда Эдуард Россель на полном серьезе задумал превратить область в республику. Он даже провел референдум. И поначалу сумел заручиться поддержкой Ельцина. Но в последний момент президент решил, что Росселю столько суверенитета не унести.
Эдуард Россель: «У меня отключили все телефоны, я ни с кем переговорить не мог. Собрался и ушел. В то время я считал, что мы сделали правильно».
Так из прогрессивного губернатора он в один миг стал опальным, а уральский сепаратизм — притчей во языцех. Четверть века спустя Россель не устает объяснять, что это было временное решение.
Эдуард Россель: «Это было временное решение, как выход из положения. Хотелось иметь достаточные полномочия, спасти ту ситуацию, которая была тогда. У меня была мысль, что, когда мы переживем это дело, отказаться от этого. Я просто никому не говорил. Я действительно противник этого дела».
При этом Россель не только пережил опалу, но сумел и переизбраться вопреки ей. А ссора с центром не изменила характер. Это сейчас на месте ипатьевского дома, в котором расстреливали императорскую семью, построенный при Росселе Храм-на-Крови, а в 97-м губернатор спорил с Москвой из-за царских останков, считая, что хоронить их должны в столице Урала.
Эдуард Россель: «За мной приехал целый вагон спецназа из прокуратуры. Если бы я их не отдал, меня бы и в Москву увезли. Пришлось отдать».
Россель удержался в Свердловской области в самые, как говорит, сложные времена: сначала банально нечего было есть, а потом начался передел собственности.
Эдуард Россель: «У нас каждые сутки убивали 12 человек. Каждые сутки. За субботу и воскресенье — 25. Шел передел».
Сколько бы Росселю ни говорили, что его «песенка спета», во главе области он продержался 20 лет, и рассчитывал трудиться еще. Но в 2009-м переназначен не был. Губернаторскую резиденцию пришлось освободить для преемника.
Бывший губернатор, ставший после отставки представителем области в Совете Федерации, последние годы живет на два города. Вот только снимали его в Екатеринбурге, а уже через несколько дней — в Москве. Маршрут для него привычный.
Подробнее — в новом репортаже «Итогов дня» из цикла «Бремя тяжеловесов».
Нынешний кабинет Росселя на 14-м этаже. Этажом выше в обкомовские времена работал Борис Ельцин. Оба политика хорошо знали друг друга, но когда один из них стал президентом, а другой губернатором, это не давало ни привилегий, ни гарантий неприкосновенности.
Эдуард Россель, экс-глава Свердловской области: «Семьями мы никогда не дружили. От начальства надо держаться подальше. Но у нас всегда были хорошие отношения. Правда, между нами были люди плохие».
Серьезную трещину отношения дали в 93-м, когда танки стреляли по Верховному Совету, а регионы бились с Москвой за полномочия. Тогда Эдуард Россель на полном серьезе задумал превратить область в республику. Он даже провел референдум. И поначалу сумел заручиться поддержкой Ельцина. Но в последний момент президент решил, что Росселю столько суверенитета не унести.
Эдуард Россель: «У меня отключили все телефоны, я ни с кем переговорить не мог. Собрался и ушел. В то время я считал, что мы сделали правильно».
Так из прогрессивного губернатора он в один миг стал опальным, а уральский сепаратизм — притчей во языцех. Четверть века спустя Россель не устает объяснять, что это было временное решение.
Эдуард Россель: «Это было временное решение, как выход из положения. Хотелось иметь достаточные полномочия, спасти ту ситуацию, которая была тогда. У меня была мысль, что, когда мы переживем это дело, отказаться от этого. Я просто никому не говорил. Я действительно противник этого дела».
При этом Россель не только пережил опалу, но сумел и переизбраться вопреки ей. А ссора с центром не изменила характер. Это сейчас на месте ипатьевского дома, в котором расстреливали императорскую семью, построенный при Росселе Храм-на-Крови, а в 97-м губернатор спорил с Москвой из-за царских останков, считая, что хоронить их должны в столице Урала.
Эдуард Россель: «За мной приехал целый вагон спецназа из прокуратуры. Если бы я их не отдал, меня бы и в Москву увезли. Пришлось отдать».
Россель удержался в Свердловской области в самые, как говорит, сложные времена: сначала банально нечего было есть, а потом начался передел собственности.
Эдуард Россель: «У нас каждые сутки убивали 12 человек. Каждые сутки. За субботу и воскресенье — 25. Шел передел».
Сколько бы Росселю ни говорили, что его «песенка спета», во главе области он продержался 20 лет, и рассчитывал трудиться еще. Но в 2009-м переназначен не был. Губернаторскую резиденцию пришлось освободить для преемника.
Бывший губернатор, ставший после отставки представителем области в Совете Федерации, последние годы живет на два города. Вот только снимали его в Екатеринбурге, а уже через несколько дней — в Москве. Маршрут для него привычный.
Подробнее — в новом репортаже «Итогов дня» из цикла «Бремя тяжеловесов».
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