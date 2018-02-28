Петербургские евреи отмечают самый веселый праздник

В Петербурге готовятся к Пуриму.
Сегодня в Хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте собираются прихожане. Дети в ярких карнавальных костюмах садятся в центре большого зала и слушают свиток Эстер.
По преданию, почти 2,5 тысячи лет назад еврейский народ чудесно спасся от истребления злым персидским царедворцем Аманом. В 355 году до н. э. верховный сановник при дворе Артаксеркса добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в империи.
Стараниями же духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, храня в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны. Сам он был казнен, а евреи получили право защитить себя и убить всех врагов, напоминают РИА Новости.
Название праздника происходит от слова пур (аккадское пуру — жребий), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев.
Торжество еще называют праздником перевертышей. Сегодня все евреи ходят друг к другу в гости, дарят сладости и готовят много вкусной еды. Так, треугольники с вареньем символизируют уши поверженного злодея. А когда слышат его имя, начинают топать и хлопать в ладоши.
Несмотря на бурное веселье, говорит раввин, этот праздник имеет и глубокий смысл. Пурим учит людей, что любая жизненная ситуация может полностью перевернуться и зачастую — в лучшую сторону. Главное, не отчаиваться.
По преданию, почти 2,5 тысячи лет назад еврейский народ чудесно спасся от истребления злым персидским царедворцем Аманом. В 355 году до н. э. верховный сановник при дворе Артаксеркса добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в империи.
Стараниями же духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, храня в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны. Сам он был казнен, а евреи получили право защитить себя и убить всех врагов, напоминают РИА Новости.
Название праздника происходит от слова пур (аккадское пуру — жребий), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев.
Торжество еще называют праздником перевертышей. Сегодня все евреи ходят друг к другу в гости, дарят сладости и готовят много вкусной еды. Так, треугольники с вареньем символизируют уши поверженного злодея. А когда слышат его имя, начинают топать и хлопать в ладоши.
Несмотря на бурное веселье, говорит раввин, этот праздник имеет и глубокий смысл. Пурим учит людей, что любая жизненная ситуация может полностью перевернуться и зачастую — в лучшую сторону. Главное, не отчаиваться.
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