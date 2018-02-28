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    Житель Таганрога подорвался на тротиловой шашке в своей квартире

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    Житель Таганрога подорвался на тротиловой шашке в своей квартире

    Житель Таганрога подорвался на тротиловой шашке в своей квартире

    Житель Таганрога подорвался на тротиловой шашке в своей квартире
  • Фото: vechrost.ru

    • По предварительным данным, в квартире пятиэтажного дома в Таганроге, где погиб человек, взорвалась тротиловая шашка.

    Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ростовской области, шашка кустарного производства, а сам погибший хозяин квартиры ранее занимался геолого-разведывательной деятельностью.

    Тело мужчины нашли его соседи, которые пришли к квартире, услышав хлопок. Взрыв был небольшим, и квартира не получила практически никаких повреждений. Жителей ненадолго эвакуировали, но сейчас они все уже вернулись в свои квартиры.

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