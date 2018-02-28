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    Петербургский политолог стал жертвой черного пиара. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский политолог стал жертвой черного пиара

    Петербургский политолог стал жертвой черного пиара

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    Петербургский политолог стал жертвой черного пиара

    Петербургский политолог стал жертвой черного пиара

      С приближением весны и мартовских выборов всё большие обороты набирает не только предвыборная агитация, но и борьба между кандидатами и даже их сторонниками.

      По крайней мере, так петербургский писатель и политолог Альберт Симченко объяснил внезапно появившуюся в Сети информацию о своей переквалификации в догхантера.

      На сайте, который открыли на его фамилию, (и, как выяснилось, всего за 800 рублей через датский ресурс) рекламируется оружие и другие средства для убийства собак. Объявления о наборе на курсы по борьбе с «тварями» и «блоховозами» расклеили и по соседству с домом писателя.

      Технологии черного пиара оказались весьма эффективны, и политологу пришлось оправдываться, что он в свое время был владельцем сразу трех собак и не собирается никого убивать.

      Несколько месяцев назад несостоявшийся догхантер стал активным сторонником одного из кандидатов в президенты и связывает попытки погубить свою репутацию именно с политической деятельностью.

      Теперь для защиты чести и достоинства писатель намерен идти до победного конца, но уже традиционными методами. Он обратится в полицию, чтобы вычислить провокатора по камерам видеонаблюдения.

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