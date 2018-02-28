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    Упавшее с высотки огромное стекло убило подростка в Тбилиси

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    Упавшее с высотки огромное стекло убило подростка в Тбилиси

    Упавшее с высотки огромное стекло убило подростка в Тбилиси

    В центре Тбилиси упавшее со здания огромное стекло убило одного подростка, пятеро госпитализированы.

    Несчастный случай произошел в центре Тбилиси на улице Бараташвили. Стеклянная панель выпала с фасадной части высокого здания и рухнула на прохожих.

    В результате происшествия пострадали шестеро подростков 12–14 лет. Все они были госпитализированы. Один из раненых находился в крайне тяжелом состоянии. В клинике у молодого человека произошла остановка сердца. Несколько раз врачи пытались реанимировать пострадавшего, но пациент скончался от травматического шока, сообщили в больнице.

    По данным телеканала «Рустави-2» состояние остальных подростков врачи оценивают как стабильное и не опасное для жизни.

    Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

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