Упавшее с высотки огромное стекло убило подростка в Тбилиси

В центре Тбилиси упавшее со здания огромное стекло убило одного подростка, пятеро госпитализированы.
Несчастный случай произошел в центре Тбилиси на улице Бараташвили. Стеклянная панель выпала с фасадной части высокого здания и рухнула на прохожих.
В результате происшествия пострадали шестеро подростков 12–14 лет. Все они были госпитализированы. Один из раненых находился в крайне тяжелом состоянии. В клинике у молодого человека произошла остановка сердца. Несколько раз врачи пытались реанимировать пострадавшего, но пациент скончался от травматического шока, сообщили в больнице.
По данным телеканала «Рустави-2» состояние остальных подростков врачи оценивают как стабильное и не опасное для жизни.
Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
В результате происшествия пострадали шестеро подростков 12–14 лет. Все они были госпитализированы. Один из раненых находился в крайне тяжелом состоянии. В клинике у молодого человека произошла остановка сердца. Несколько раз врачи пытались реанимировать пострадавшего, но пациент скончался от травматического шока, сообщили в больнице.
По данным телеканала «Рустави-2» состояние остальных подростков врачи оценивают как стабильное и не опасное для жизни.
Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
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