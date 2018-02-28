Эрмитажные шедевры начнут освещать по-новому

Энергетическая компания «ТГК-1» подписала соглашение с Государственным Эрмитажем. В экспозиционных залах, а также в реставрационно-хранительском центре будут использовать современные системы освещения.

Совсем скоро Эрмитаж снова предложит посетителям по-новому взглянуть на произведения искусства и дворцовые интерьеры. В рамках соглашения с компанией «ТГК-1» в музее будут разрабатывать и реализовывать проекты освещения на постоянных экспозициях, в Главном штабе и в реставрационно-хранительском центре.



В рамках такого партнерства в Зимнем дворце уже создали новую схему света в Романовской галерее, Золотой кладовой, Зале Пуссена, обновлено освещение знаменитых часов «Павлин». Хранители включают в план работ самые темные или проблемные залы и экспонаты.



Энергетики готовят проект, а специалисты Эрмитажа устанавливают свои требования, которые, прежде всего, учитывают сохранение шедевров, но направлены и на новое восприятие живописи зрителем.



Алексей Барвинок, генеральный директор «ТГК-1»: «Специалисты „ТГК-1“ реставраторами не стали. Но мы почерпнули запас знаний об освещении произведений искусства, как свет влияет на картины, как они отражают свою действительность в зависимости от искусственного или естественного света».



В год Эрмитаж потребляет 50 мегаватт. Совместный проект с энергетиками, внедряющими в музее современные технологии, позволит также сократить потребности дворца в электричестве и создать новые формы знакомства с искусством путем разыгрывания световых пьес.