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    Эрмитажные шедевры начнут освещать по-новому. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитажные шедевры начнут освещать по-новому

    Эрмитажные шедевры начнут освещать по-новому

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    Эрмитажные шедевры начнут освещать по-новому

    Эрмитажные шедевры начнут освещать <nobr>по-новому</nobr>

      Энергетическая компания «ТГК-1» подписала соглашение с Государственным Эрмитажем. В экспозиционных залах, а также в реставрационно-хранительском центре будут использовать современные системы освещения.

      Совсем скоро Эрмитаж снова предложит посетителям по-новому взглянуть на произведения искусства и дворцовые интерьеры. В рамках соглашения с компанией «ТГК-1» в музее будут разрабатывать и реализовывать проекты освещения на постоянных экспозициях, в Главном штабе и в реставрационно-хранительском центре.

      В рамках такого партнерства в Зимнем дворце уже создали новую схему света в Романовской галерее, Золотой кладовой, Зале Пуссена, обновлено освещение знаменитых часов «Павлин». Хранители включают в план работ самые темные или проблемные залы и экспонаты.

      Энергетики готовят проект, а специалисты Эрмитажа устанавливают свои требования, которые, прежде всего, учитывают сохранение шедевров, но направлены и на новое восприятие живописи зрителем.

      Алексей Барвинок      , генеральный директор «ТГК-1»: «Специалисты „ТГК-1“ реставраторами не стали. Но мы почерпнули запас знаний об освещении произведений искусства, как свет влияет на картины, как они отражают свою действительность в зависимости от искусственного или естественного света».

      В год Эрмитаж потребляет 50 мегаватт. Совместный проект с энергетиками, внедряющими в музее современные технологии, позволит также сократить потребности дворца в электричестве и создать новые формы знакомства с искусством путем разыгрывания световых пьес.

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