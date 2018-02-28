В сильные морозы тысяча жителей Ленобласти осталась без тепла

В Сиверском устраняют последствия коммунальной аварии, в результате которой отключено отопление в жилых домах и образовательных учреждениях.

Жители поселка Сиверский в 20-градусный мороз остались без тепла. Подача горячей воды и отопления прекратилась утром из-за коммунальной аварии. В зону отключения попали жилые дома, детская школа искусств и гимназия.



Как пишут региональные СМИ, прорыву трубопровода предшествовала временная остановка котельной. За это время вода в трубах якобы успела замерзнуть. И коммуникации просто не выдержали перепада температур, когда котельная снова заработала.



На месте все еще остаются аварийные бригады и спасатели. Сколько времени потребуется на ремонт не уточняется.