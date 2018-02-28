Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    В сильные морозы тысяча жителей Ленобласти осталась без тепла. Ленинградская область, аварии в ЖКХ, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ сильные морозы тысяча жителей Ленобласти осталась без тепла

    В сильные морозы тысяча жителей Ленобласти осталась без тепла

    комментировать

    В сильные морозы тысяча жителей Ленобласти осталась без тепла

    В сильные морозы тысяча жителей Ленобласти осталась без тепла

      В Сиверском устраняют последствия коммунальной аварии, в результате которой отключено отопление в жилых домах и образовательных учреждениях.

      Жители поселка Сиверский в 20-градусный мороз остались без тепла. Подача горячей воды и отопления прекратилась утром из-за коммунальной аварии. В зону отключения попали жилые дома, детская школа искусств и гимназия.

      Как пишут региональные СМИ, прорыву трубопровода предшествовала временная остановка котельной. За это время вода в трубах якобы успела замерзнуть. И коммуникации просто не выдержали перепада температур, когда котельная снова заработала.

      На месте все еще остаются аварийные бригады и спасатели. Сколько времени потребуется на ремонт не уточняется.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru