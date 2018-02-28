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    Секс-хищницу из «Зоотоваров» отдали под суд за совращение двух подростков

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    Секс-хищницу из «Зоотоваров» отдали под суд за совращение двух подростков

    <nobr>Секс-хищницу</nobr> из «Зоотоваров» отдали под суд за совращение двух подростков

    Жительница ямальского города Ноябрьска предстанет перед судом за то, что она занималась сексом с двумя подростками.

    О преступлении, жертвами которого, причем неоднократно, становились двое несовершеннолетних, рассказало сегодня региональное управление Следственного комитета.

    СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу: «Следствием установлено, что в городе Ноябрьске в ноябре 2017 года 32-летняя местная жительница, продавец магазина „Зоотовары“ с целью удовлетворения своей половой потребности, понимая, что совершает преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних юношей, не достигших 16-летнего возраста, неоднократно вступала в половую связь с двумя подростками».

    В ведомстве подчеркнули, что было «собрано достаточно доказательств», подтверждающих вину продавщицы. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Женщине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

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