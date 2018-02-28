Лавров: США готовят Европу к ядерному удару по России

На проходящей сегодня в Женеве конференции по разоружению выступил глава российского МИДа.

Сергей Лавров заявил, что имеющиеся у Америки на территории Европы готовые к применению тактические ядерные вооружения говорят о проявлении агрессивной позиции.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Россия, напоминаю еще раз, не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения, сосредоточила имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории».



По словам министра, в этих условиях «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция».



Сергей Лавров: «Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой „совместных ядерных миссий“. В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении (ядерного оружия — прим. НТВ.Ru) неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России».



Лавров выразил надежду, что «европейским гражданам удастся сказать твердое „нет“ размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против гражданского населения Хиросимы и Нагасаки». По словам министра, Москва вышла на предельные уровни объема носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, снизив свой ядерный арсенал более чем на 85%.