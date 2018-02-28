Пенсионер приготовился к смерти после отключения света в доме в мороз

Безграничное добродушие соседки — единственное, что пока спасает беспомощного пенсионера из Волгоградской области, который остался наедине со своей бедой. На пожилого мужчину обрушились сразу несколько несчастий. В итоге мужчина едва не замерз насмерть.

Соседка Виталия Политова Елена Рыжкова фактически переехала сюда и делает все возможное, но в доме пока холодно: изба за неделю промерзла. 67-летнему пенсионеру некого было попросить о помощи: у него нет родных. Телефона тоже нет. Соседка решила проведать его и едва не опоздала: Политов лежал в обнимку с собакой, чтобы согреться, и уже никого не узнавал. Вызванные врачи скорой констатировали обморожение ног.



Виталий признается, что уже готовился к смерти. Обогреватель он не мог включить, так как электричество отключили за неуплату. Сходить за дровами и развести огонь в печи он не мог: из-за болезни он очень ослаб. Теперь соседка ухаживает за ним и пытается договориться с коммунальщиками, чтобы наказание отложили до весны.



Елена бросила клич о помощи в Интернете, и к спасению подключились волонтеры. Сначала Политова нужно вылечить: из-за гангрены мужчине грозит ампутация, но он наотрез отказывается лечь на стол хирурга. Он боится, что без ног точно не справится с хозяйством, ему понадобится помощь соцработников. Но они, оказывается, не знали об одиноком пенсионере.



Ольга Бусыгина, глава отдела опеки и попечительства администрации Советского района: «До 9 февраля ничего о нем известно нам не было, он не был нашим подопечным. Будут предприняты все меры для дальнейшего его помещения в центр социального обслуживания и дальнейшего сопровождения».



Теперь главное — сделать все вовремя, так как состояние Политова ухудшается. На ампутацию он согласится, только если будет официально оформлен социальный патронаж.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.