В башкирском селе дети вынуждены ходить в школу по сугробам в человеческий рост

Видео многодетного отца из Башкирии о трудностях жизни в деревни привлек внимание прокуроров. Мужчина снял ролик о том, как ему и его детям ежедневно приходится пешком проходить 5 километров по высоким сугробам, чтобы добраться до школы, поликлиники и работы.

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Жители деревни Новоблаговещенки в Башкирии оказались в снежной блокаде. Чтобы сообщить о своей беде внешнему миру, они выложили в Сеть видео, в котором показали свое обычное утро. Каждые день третьеклассница Вика Кобелева и ее брат в сопровождении родителей, утопая в снегу, пробираются в школу. Идти им нужно пять километров. Потом папе и маме нужно будет по такой же дороге отвести младшую дочь в поликлинику.



Прокуроры и автоинспекторы решили опытным путем проверить информацию. Они выехали на место, но их машины застряли в снегу. Другой дороги в поселок нет. В итоге правоохранители вместе со съемочной группой НТВ смогли доехать до деревни только на снегоходах. Путь занял около часа.



С каждым километром сугробы все выше. Сложно представить, как этот маршрут выдерживают дети, особенно в метель. Отец семейства Геннадий Кобелев рассказал, что сегодня дети остались дома, потому что простудились после очередного марш-броска, и сам он из-за непогоды не смог попасть на работу.



По словам Кобелева, глава местной администрации заявил, что прокладывать дорогу ради одной семьи нерентабельно. Однако в этой деревне почти 20 домов. Некоторые жители в начале зимы перебираются жить к родственникам.



По результатам проверки прокуроры и сотрудники ГИБДД направили предписания местным дорожным службам. Теперь есть надежда, что в ближайшие дни дорога в Новоблаговещенки появится.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.