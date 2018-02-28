В праздновании 9 Мая примут участие 160 тысяч волонтеров

К мероприятиям в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне привлекут 160 тысяч добровольцев.

Как рассказали на пресс-конференции, посвященной набору волонтеров, любой желающий может подать заявку на сайте движения «Волонтеры Победы». Одним из первых в этом году стал Георгий Кантария — внучатый племянник легендарного Мелитона Кантария, который водрузил Знамя Победы на крыше рейхстага.



Добровольцы планируют участвовать в параде Победы, сопровождении «Бессмертного полка», благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, а также оказывать помощь ветеранам. Первым в череде праздничных событий станет участие в акции «Георгиевская ленточка».