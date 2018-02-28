Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    В праздновании 9 Мая примут участие 160 тысяч волонтеров. День Победы, волонтеры, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ праздновании 9 Мая примут участие 160 тысяч волонтеров

    В праздновании 9 Мая примут участие 160 тысяч волонтеров

    комментировать

    В праздновании 9 Мая примут участие 160 тысяч волонтеров

    В праздновании 9 Мая примут участие 160 тысяч волонтеров

      К мероприятиям в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне привлекут 160 тысяч добровольцев.

      Как рассказали на пресс-конференции, посвященной набору волонтеров, любой желающий может подать заявку на сайте движения «Волонтеры Победы». Одним из первых в этом году стал Георгий Кантария — внучатый племянник легендарного Мелитона Кантария, который водрузил Знамя Победы на крыше рейхстага.

      Добровольцы планируют участвовать в параде Победы, сопровождении «Бессмертного полка», благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, а также оказывать помощь ветеранам. Первым в череде праздничных событий станет участие в акции «Георгиевская ленточка».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru