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    Женщины подали в суд на роддом за перепутанных 40 лет назад дочерей. беременность и роды, дети и подростки, медицина, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщины подали в суд на роддом за перепутанных 40 лет назад дочерей

    Женщины подали в суд на роддом за перепутанных 40 лет назад дочерей

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    Женщины подали в суд на роддом за перепутанных 40 лет назад дочерей

    Женщины подали в суд на роддом за перепутанных 40 лет назад дочерей

      Разобраться в обстоятельствах запутанной истории, которая началась аж 40 лет назад, предстоит пермским судьям. Им нужно будет решить, кто понесет наказание и какое за ошибку, допущенную в одном из роддомов. Там при выписке перепутали детей двух пациенток.

      Римма Швецова и Юлия Савельева только сейчас смогли доказать, что воспитывали не своих дочерей. И теперь готовятся сразу четыре иска: пенсионерки и их взрослые дочери хотят компенсации морального вреда. Как это могло случиться и кто виноват, разбиралась корреспондент НТВ Василиса Казакова.

      7 марта в 1978 году в поселковой больнице роженица Юлия Савельева услышала фразу: «У вас девочка». Как и ее соседка по палате Римма Швецова. Счастливых молодых мам даже выписали в один день. Тогда они еще не знали, что домой везут не своих детей. Младенцев перепутали. Теперь уже пенсионерка Римма Швецова признается, что в ее душу сомнения закрались сразу. И пусть говорят, что все новорожденные на одно лицо, но она знает: это не так. Родинку на щечке дочери она бы запомнила.

      Римма Швецова: «Домой привезли, а муж говорит: есть пятнышко. А его же не было. И сомнения».

      Она любила и любит дочь всем сердцем, но чувствовала, что воспитывает не своего ребенка. Эти сомнения Римма Щвецова и ее затаивший обиду муж (девочка совсем не была на него похожа) пронесли через всю жизнь. Супруги даже развелись из-за этого. Бывшую соседку по палате она встречала на улице постоянно: село маленькое, все друг друга знают. И все вглядывалась в черты лица ее дочери. Однажды не выдержала и рассказала о душевных терзаниях. И каково же было ее удивление, когда Юлия Савельева со слезами призналась: мучается от тех же переживаний.

      Между тем Госдума уже выступила с инициативой ввести уголовную ответственность для медсестер, перепутавших новорожденных в роддомах.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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