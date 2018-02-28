Путин не увидел улучшения в работе МВД

Видимого улучшения работы МВД в настоящее время не наблюдается, заявил президент России.
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Заметного улучшения работы МВД в России не наблюдается, раскрываемость преступлений снизилась за последний год до 43%. Об этом в среду на коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, что снизился практически до 43% общий уровень раскрываемость преступлений. Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит».
Такие данные свидетельствуют о том, что главный принцип неотвратимости наказания соблюдается в России не в полной мере, передает слова президента РИА Новости.
Президент также отметил рост преступлений, связанных с экстремизмом, на 5% за год. Экстремисты проявляют все больше активности в социальных сетях, где вербуют в свои ряды молодых людей. Подобные действия необходимо жестко пресекать, напомнил Путин.
Владимир Путин: «Мы видим, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов».
Действия экстремистов направлены на раскол общества, что может привести к дестабилизации ситуации в стране, передает слова президента «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, что снизился практически до 43% общий уровень раскрываемость преступлений. Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит».
Такие данные свидетельствуют о том, что главный принцип неотвратимости наказания соблюдается в России не в полной мере, передает слова президента РИА Новости.
Президент также отметил рост преступлений, связанных с экстремизмом, на 5% за год. Экстремисты проявляют все больше активности в социальных сетях, где вербуют в свои ряды молодых людей. Подобные действия необходимо жестко пресекать, напомнил Путин.
Владимир Путин: «Мы видим, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов».
Действия экстремистов направлены на раскол общества, что может привести к дестабилизации ситуации в стране, передает слова президента «Интерфакс».
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