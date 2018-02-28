Япония выбрала символы Олимпиады в Токио 2020 года

Символов Олимпиады и Паралимпиады 2020, которые пройдут в Токио в 2020 году, выбирали ученики младших классов из 16 тысяч японских школ.
Символом Олимпиады-2020 стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских Игр. В его характере сильны такие черты как объединять старое и новое, уважать и повторять старое и стремиться к новому, — сообщили организаторы.
Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это «антенны из сакуры», благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.
Имена героям Игр дадут этим летом.
Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это «антенны из сакуры», благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.
Имена героям Игр дадут этим летом.
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