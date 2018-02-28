Япония выбрала символы Олимпиады в Токио 2020 года

Символов Олимпиады и Паралимпиады 2020, которые пройдут в Токио в 2020 году, выбирали ученики младших классов из 16 тысяч японских школ.

892 Олимпиада

Япония

Символом Олимпиады-2020 стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских Игр. В его характере сильны такие черты как объединять старое и новое, уважать и повторять старое и стремиться к новому, — сообщили организаторы.



Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это «антенны из сакуры», благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.



Имена героям Игр дадут этим летом.