Экипаж военного самолета США получил обморожение на высоте 7,6 км

Экипажу военного самолета
EA-18G Growler потребовалась медицинская помощь после приземления.
Сбой системы температуры произошел в самолете ВМС США на высоте около 7,6 километра. Летчики получили сигнал об обледенении. Температура в кабине опустилась до минус 30 градусов, образовался туман, а приборы начали покрываться льдом. Экипажу пришлось использовать аварийные запасы кислорода.
Как сообщает Defense News со ссылкой на документы ВМС, экипаж совершал посадку в условиях практически нулевой видимости. После приземления военным потребовалась медицинская помощь, они получили серьезные обморожения.
Инцидент произошел во время полета с военно-морской базы в Вашингтоне на базу в Калифорнии.
Как сообщает Defense News со ссылкой на документы ВМС, экипаж совершал посадку в условиях практически нулевой видимости. После приземления военным потребовалась медицинская помощь, они получили серьезные обморожения.
Инцидент произошел во время полета с военно-морской базы в Вашингтоне на базу в Калифорнии.
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