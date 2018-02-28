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    Экипаж военного самолета США получил обморожение на высоте 7,6 км

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    Экипаж военного самолета США получил обморожение на высоте 7,6 км

    Экипаж военного самолета США получил обморожение на высоте 7,6 км

    Экипаж военного самолета США получил обморожение на высоте 7,6 км
  • Фото: Reuters © 2018

    • Экипажу военного самолета EA-18G Growler потребовалась медицинская помощь после приземления.

    Сбой системы температуры произошел в самолете ВМС США на высоте около 7,6 километра. Летчики получили сигнал об обледенении. Температура в кабине опустилась до минус 30 градусов, образовался туман, а приборы начали покрываться льдом. Экипажу пришлось использовать аварийные запасы кислорода.

    Как сообщает Defense News со ссылкой на документы ВМС, экипаж совершал посадку в условиях практически нулевой видимости. После приземления военным потребовалась медицинская помощь, они получили серьезные обморожения.

    Инцидент произошел во время полета с военно-морской базы в Вашингтоне на базу в Калифорнии.

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