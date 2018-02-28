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    Голый дебошир атаковал пассажиров самолета в аэропорту Новосибирска. дебоширы, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолый дебошир атаковал пассажиров самолета в аэропорту Новосибирска

    Голый дебошир атаковал пассажиров самолета в аэропорту Новосибирска

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    • Фото: МВД РФ
    Голый дебошир атаковал пассажиров самолета в аэропорту Новосибирска

    Голый дебошир атаковал пассажиров самолета в аэропорту Новосибирска

    Голый дебошир атаковал пассажиров самолета в аэропорту Новосибирска
    • Фото: МВД РФ

      • Полиция задержала в новосибирском аэропорту дебошира, который во время полета бегал голым по салону самолета и нападал на пассажиров.

      Полицейские задержали в аэропорту Толмачёво пассажира рейса Санкт-Петербург — Новосибирск, который устроил дебош на борту самолета. Во время полета мужчина разделся и начал нападать на других пассажиров, сообщила в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону. Нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику».

      Как сообщили местному изданию НГС попутчики дебошира, он бросался в пассажиров телефоном и даже попытался задушить бортпроводника, крича при этом «про какое-то олимпийское золото». По словам очевидцев, алкоголем от дебошира не пахло.

      Хулигана доставили в дежурную часть полиции в новосибирском аэропорту. На записи, снятой в части, видно, что дебошир продолжил шуметь и ругаться за решеткой, ломился наружу и снова попытался раздеться, так что полицейским пришлось надеть на него наручники.

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