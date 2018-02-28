Источник: в управление МВД по Красноярскому краю пришли с обыском

В управлении МВД по Красноярскому краю проходят обыски.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, поводом стало уголовное дело о превышении полномочий в отношении замруководителя главка Александра Кузнецова и экс-замначальника тыла Андрея Петручени. Обыски идут в служебных кабинетах.
По информации источника, Кузнецов и Петрученя в конце 2012 года подписали акт о выполнении работ по строительству следственного изолятора в Норильске на 200 миллионов рублей. Однако работы были выполнены только на 10 миллионов, а объект так и не был построен.
В СУ СКР по региону и в краевом УМВД ситуацию пока не комментируют.
По информации источника, Кузнецов и Петрученя в конце 2012 года подписали акт о выполнении работ по строительству следственного изолятора в Норильске на 200 миллионов рублей. Однако работы были выполнены только на 10 миллионов, а объект так и не был построен.
В СУ СКР по региону и в краевом УМВД ситуацию пока не комментируют.
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