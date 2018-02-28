«Рыцарский поступок»: в Сети осудили Трампа, не пустившего под зонт жену и сына

Интернет-пользователи обрушили шквал критики на президента США Дональда Трампа, после публикации видео, где он поднимается по трапу самолета, укрываясь под зонтом, в то время как его жена и сын мокнут под дождем.
Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде, где семья президента отдыхала в выходные. На кадрах видео, размещенного в Тwitter, видно, как глава США поднимается по трапу самолета, укрываясь под зонтом. За ним идет его 11-летний сын Бэрронт в одной футболке, а следом спешит Меланья Трамп, у которой тоже нет зонта.
После публикации видео, пользователи соцсетей раскритиковали Трампа, обвинив в отсутствии заботы о своей семье. Так, британский актер Колин Макфарлэйн, комментируя произошедшее, отметил, что для Трампа прическа важнее, чем здоровье жены и сына. «Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок», — иронизирует он.
Другие сравнили Трампа с галантным Обамой, который однажды забрал зонт у сотрудника службы безопасности, чтобы укрыть от дождя свою супругу Мишель. Третьи и вовсе заметили, что глава государства не умеет пользоваться зонтом, так как пытался войти в самолет, даже не закрыв его. Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что Меланья и Бэрронт попросту отказались от предложенного зонтика.
Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR— Jon Levine (@LevineJonathan) 27 февраля 2018 г.
После публикации видео, пользователи соцсетей раскритиковали Трампа, обвинив в отсутствии заботы о своей семье. Так, британский актер Колин Макфарлэйн, комментируя произошедшее, отметил, что для Трампа прическа важнее, чем здоровье жены и сына. «Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок», — иронизирует он.
Другие сравнили Трампа с галантным Обамой, который однажды забрал зонт у сотрудника службы безопасности, чтобы укрыть от дождя свою супругу Мишель. Третьи и вовсе заметили, что глава государства не умеет пользоваться зонтом, так как пытался войти в самолет, даже не закрыв его. Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что Меланья и Бэрронт попросту отказались от предложенного зонтика.
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