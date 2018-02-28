Призеры зимней Олимпиады получат госнаграды и новые автомобили

Для российских олимпийцев, накануне вернувшихся из Пхёнчхана, наступает самый приятный период. Ведь все самое трудное уже позади, и теперь их ждут только поздравления и подарки.

Сегодня в Кремле призеры Олимпиады получат государственные награды из рук президента России Владимира путина. На Красную площадь уже подогнали подарочные автомобили — все это держится в секрете, но наш народ уже успел сделать немало селфи и выложить в Интернет.



Кроме того, олимпийцам положены от государства и денежные призы — четыре миллиона рублей за золотую медаль, два с половиной миллиона — за серебряную, 1 млн 700 тысяч — за бронзовую.



В стороне не останутся и власти малой родины спортсменов. Атлеты из Татарстана, например, от республики получат еще столько же, сколько от государства. Тюменский губернатор своим лыжникам подарил по квартире и по два с половиной миллиона. Глава Кузбасса обещал не обидеть кемеровских хоккеистов из сборной. Так что, похоже, у губернаторов началось свое негласное соревнование.



