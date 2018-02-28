Трансформация сознания: каковы шансы 40 трансгендеров на выборах в Конгресс США

Американская армия впервые в истории подписала официальный контракт с открытым трансгендером. Совсем скоро ЛГБТ-новобранец пройдет курс молодого бойца, а потом его, или ее отправят в часть. А самое невероятное в том, что сейчас четыре десятка трансгендеров баллотируются в Конгресс. И у некоторых, по оценкам наблюдателей, шансы высоки.



Сексуальные меньшинства в Америке, добившись узаконивания однополых браков, начали дальнейшее наступление на систему. И лучший способ для этого — идти во власть.



Сегодня в Конгресс США баллотируются 40 трансексуалов. Самый известный среди них, точнее теперь уже самая известная — это Челси Мэннинг, в прошлом рядовой американской армии Брэдли Мэннинг, отсидевшая в тюрьме несколько лет за передачу секретных файлов Пентагона сайту WikiLeaks. Как раз там же, в армейской тюрьме, Брэдли сменил пол и имя на Челси.



Мэннинг не скрывает, что идет в Конгресс в том числе и для того, чтобы переписать законы для трансгендеров. Пока отношение к ним в Америке не везде ровное, поэтому они и хотят изменений.



Тем не менее о какой-то серьезной политической карьере для таких людей в США пока говорить рано. И если в Нью-Йорке или в Калифорнии на транссексуалов многие не обратят внимания, то в каком-нибудь Мичигане, Висконсине или Северной Каролине все будет несколько иначе.



Кстати, совсем недавно сразу семь американских штатов приняли так называемые «туалетные» законы, по которым бывшим мужчинам, ставшим женщинами или считающим себя таковыми, нельзя пользоваться женским туалетом. И наоборот.



Да и президент Трамп не скрывает, что не хочет видеть трансгендеров в армии. В июле прошлого года он запретил своим указом им служить, и только по суду это право для транссексуалов было восстановлено. Но точка в этом споре еще не поставлена. До 23 марта Белый дом должен будет определиться, продолжать войну за запрет на службу для трансгендеров или все-таки разрешить им встать в строй окончательно, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.









