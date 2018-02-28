Посол РФ в Великобритании рассказал НТВ о беседе в британском МИД

Из-за ситуации в Восточной Гуте глава британского МИД Борис Джонсон сегодня вызвал на разговор российского посла в Великобритании Александра Яковенко. Что это значит и чем чревато для Москвы, узнаем из первых уст. Из Лондона интервью «Итогам дня» дал глава нашей дипмиссии в Королевстве.
ИД: «Александр Владимирович, мы привыкли, что подобные встречи — это что-то вроде вызова на ковер, требование объяснений. Лондон Россию в чем-то обвиняет?»
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Во-первых, должен уточнить, что Борис Джонсон специально сказал, что он пригласил российского посла, то есть это не вызов на ковер, а приглашение к беседе. Есть серьезные претензии, которые делаются британской стороной в отношении российской политики в Сирии. Что мы, мол, создали совершенно невыносимую гуманитарную ситуацию в Сирии, и Москва несет за это полную ответственность. Поэтому моему коллеге, заместителю министра иностранных дел Алану Дункану было сказано, что мы совершенно не готовы подписаться под такого рода заявлениями. Прежде всего потому, что Россия является абсолютно ответственным исполнителем резолюции 2401, более того, такого рода заявления с британской стороны посылают неверные сигналы противоборствующим сторонам, и в общем, дискредитируют британскую политику».
ИД: «Британцы пригрозили бомбежками сирийских войск, если будет доказано применение оружия против мирных жителей — это блеф или реальная угроза?»
Александр Яковенко: «Дело в том, что Борис Джонсон выступал в парламенте, там к нему были достаточно жесткие претензии в отношении достаточно приземленной роли Великобритании в Сирии. Британцы активно общаются со значительной частью вооруженной оппозиции в Сирии, и они имеют определенное влияние на эту оппозицию. Для того, чтобы сохранить режим прекращения огня и перемирия, нам очень важно, чтобы все группировки, которые могут нарушать этот режим, приняли участие в перемирии. Здесь важен каждый голос, каждый кусочек влияния.
Поэтому если нам удастся британцев убедить, что они должны играть более активную роль, использовать связи с вооруженными формированиями, то это будет определенный успех, и это спасет жизни. Если мы сможем это сделать с британской стороной, это будет позитивный момент в нашей работе по выполнению резолюции 2401».
ИД: «И еще вопрос, наверное, не очень дипломатичный, тем более для посла в Британии: Борис Джонсон, пока был мэром Лондона, был другом России — говорил по-русски, пил водку… Теперь его называют главным русофобом Запада. Что случилось?»
Александр Яковенко: «Я бы так не сказал. Дело в том, что ведь министр является частью правительства, и если смотреть более широко на политику Великобритании, то она переживает очень сложный момент, период трансформации, новые стратегические установки. Естественно, что министр иностранных дел, должен следовать концепции стратегии национальной безопасности. Я больше чем уверен, что министр Джонсон будет активно работать с Россией, потому что без России и в Сирии, и в других вопросах, работать невозможно».
Подробности — в программе «Итоги дня».
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Во-первых, должен уточнить, что Борис Джонсон специально сказал, что он пригласил российского посла, то есть это не вызов на ковер, а приглашение к беседе. Есть серьезные претензии, которые делаются британской стороной в отношении российской политики в Сирии. Что мы, мол, создали совершенно невыносимую гуманитарную ситуацию в Сирии, и Москва несет за это полную ответственность. Поэтому моему коллеге, заместителю министра иностранных дел Алану Дункану было сказано, что мы совершенно не готовы подписаться под такого рода заявлениями. Прежде всего потому, что Россия является абсолютно ответственным исполнителем резолюции 2401, более того, такого рода заявления с британской стороны посылают неверные сигналы противоборствующим сторонам, и в общем, дискредитируют британскую политику».
ИД: «Британцы пригрозили бомбежками сирийских войск, если будет доказано применение оружия против мирных жителей — это блеф или реальная угроза?»
Александр Яковенко: «Дело в том, что Борис Джонсон выступал в парламенте, там к нему были достаточно жесткие претензии в отношении достаточно приземленной роли Великобритании в Сирии. Британцы активно общаются со значительной частью вооруженной оппозиции в Сирии, и они имеют определенное влияние на эту оппозицию. Для того, чтобы сохранить режим прекращения огня и перемирия, нам очень важно, чтобы все группировки, которые могут нарушать этот режим, приняли участие в перемирии. Здесь важен каждый голос, каждый кусочек влияния.
Поэтому если нам удастся британцев убедить, что они должны играть более активную роль, использовать связи с вооруженными формированиями, то это будет определенный успех, и это спасет жизни. Если мы сможем это сделать с британской стороной, это будет позитивный момент в нашей работе по выполнению резолюции 2401».
ИД: «И еще вопрос, наверное, не очень дипломатичный, тем более для посла в Британии: Борис Джонсон, пока был мэром Лондона, был другом России — говорил по-русски, пил водку… Теперь его называют главным русофобом Запада. Что случилось?»
Александр Яковенко: «Я бы так не сказал. Дело в том, что ведь министр является частью правительства, и если смотреть более широко на политику Великобритании, то она переживает очень сложный момент, период трансформации, новые стратегические установки. Естественно, что министр иностранных дел, должен следовать концепции стратегии национальной безопасности. Я больше чем уверен, что министр Джонсон будет активно работать с Россией, потому что без России и в Сирии, и в других вопросах, работать невозможно».
Подробности — в программе «Итоги дня».
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