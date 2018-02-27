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    В Подмосковье двое подростков попали под колеса электрички, один погиб

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    В Подмосковье двое подростков попали под колеса электрички, один погиб

    В Подмосковье двое подростков попали под колеса электрички, один погиб

    В районе станции Домодедово в Подмосковье электричка сбила двух человек. Один из них погиб.

    По данным СУ СКР на транспорте, на станции Домодедово двое подростков пытались перебежать пути в неположенном месте. В результате оба попали под колеса электрички.

    От полученных травм один из них скончался, другой был доставлен в больницу.

    Отмечается, что машинист дал предупреждающий сигнал, но подростки на него не отреагировали.


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