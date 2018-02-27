Истощенного белька привезли с острова Гогланд в петербургский «санаторий» на вертолете

Белого тюлененка, обнаруженного накануне на острове Гогланд в Финском заливе, доставили в центр изучения и сохранения морских млекопитающих под Петербургом. Для путешествия бельку, возраст которого не превышает 10 дней, потребовался вертолет.

Сейчас детеныш серого тюленя чувствует себя удовлетворительно, хотя для самостоятельной жизни ему необходимо набрать еще 70 процентов массы тела. 12-килограммовый малыш получает круглосуточный уход и кормление. Он сильно истощен. Вероятно, детеныш по каким-то причинам отбился от самки.



Отдельный бокс он сможет покинуть только через два месяца. Специалисты центра не сомневаются, что спасти жизнь животному удалось лишь благодаря грамотным действиям метеорологов, обнаруживших потеряшку.



Ночь перед эвакуацией тюлененок провел в темном и прохладном помещении под неусыпным контролем. Реабилитация животного в центре займет около двух месяцев.



На сайте Фонда друзей балтийской нерпы можно ознакомиться с информацией о том, куда следует сообщать при обнаружении новорожденных ластоногих.