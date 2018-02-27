Дочь актера Гаркалина рассказала о диагнозе отца

Дочь народного артиста Валерия Гаркалина, который на днях был доставлен в реанимацию НИИ им. Склифосовского, сообщила, что у ее отца воспаление легких.
Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом воспаление легких, сообщила РИА Новости дочь актера Ника. По ее словам, сейчас Гаркалин чувствует себя лучше, но пока останется в больнице и продолжит лечение.
Ранее сегодня стало известно, что 63-летний Гаркалин еще 16 февраля был доставлен в отделение экстренной реанимации Склифа и находится в тяжелом состоянии.
Народный артист России Валерий Гаркалин приобрел всенародную известность благодаря роли в комедии «Ширли-Мырли». Всего же он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. 10 лет назад Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт.
Ранее сегодня стало известно, что 63-летний Гаркалин еще 16 февраля был доставлен в отделение экстренной реанимации Склифа и находится в тяжелом состоянии.
Народный артист России Валерий Гаркалин приобрел всенародную известность благодаря роли в комедии «Ширли-Мырли». Всего же он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. 10 лет назад Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт.
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