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    Дочь актера Гаркалина рассказала о диагнозе отца

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Дочь актера Гаркалина рассказала о диагнозе отца

    Дочь актера Гаркалина рассказала о диагнозе отца

    Дочь актера Гаркалина рассказала о диагнозе отца
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Дочь народного артиста Валерия Гаркалина, который на днях был доставлен в реанимацию НИИ им. Склифосовского, сообщила, что у ее отца воспаление легких.

    Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом воспаление легких, сообщила РИА Новости дочь актера Ника. По ее словам, сейчас Гаркалин чувствует себя лучше, но пока останется в больнице и продолжит лечение.

    Ранее сегодня стало известно, что 63-летний Гаркалин еще 16 февраля был доставлен в отделение экстренной реанимации Склифа и находится в тяжелом состоянии.

    Народный артист России Валерий Гаркалин приобрел всенародную известность благодаря роли в комедии «Ширли-Мырли». Всего же он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. 10 лет назад Валерий Гаркалин дважды перенес инфаркт.

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