Петербургской организации инвалидов подарили здание с протечками, плесенью и дырками в стенах

Здание на Петроградской стороне, которое после долгих переговоров отдали общественной организации «На коляске без барьеров», оказалось аварийным и непригодным для занятий с инвалидами.

Петербургская общественная организация «На коляске без барьеров», три года добивавшаяся собственного помещения, после многочисленных переписок и переговоров наконец получила от города почти весь первый этаж жилого дома.



Осмотрев 200 квадратных метров в центре Петроградской стороны рядом с метро, активисты начали готовиться к косметическому ремонту. Его планировали провести за свой счет. Но как только начались работы, выявились проблемы, которые собственными силами решить невозможно.



Как отмечает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, здание оказалось аварийным. Началась переписка с чиновниками. Заказали экспертизу. Чтобы частично устранить аварийность, нужно около 5 миллионов рублей, на капитальный ремонт — 15. Таких денег у общественной организации, конечно, нет.



Юлия Яганова, руководитель организации «На коляске без барьеров»: «Мы надеемся, что когда город поможет нам в решении проблемы, а не будет оставлять ее нам непосильным бременем, все те проекты, которые у нас на сегодняшний день отложены, они наконец смогут заработать».



Здесь планировали создать общественное пространство, комфортное для людей на колясках. Чтобы люди с ограниченными возможностями, выбравшись из дома, могли в одном месте сделать много дел. Общаться, рисовать, смотреть кино или танцевать. Но воплотить это в жизнь не удается уже год.



Подробнее — в репортаже НТВ.