Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  
    Житель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере. автомобили, животные, Таганрог. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере

    Житель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере

    5 комментариев
    • Фото: taginfo / vk.com
    Житель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере

    Житель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере

    Житель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере
    • Фото: taginfo / vk.com

      • Житель Таганрога сбил собаку и несколько дней ездил по городу с мертвым животным застрявшим в бампере — свидетельства этого появились в соцсетях.

      Шокирующие фотографии и видео опубликовала в паблике «Мой Таганрог» пользователь «ВКонтакте» Виктория Тараненко. Она пишет, что сбивший собаку автомобилист не только не попытался помочь несчастному животному, но даже не потрудился вытащить его из бампера.

      Виктория Тараненко: «На тот момент, когда он сбил собаку, она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru