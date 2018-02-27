Житель Таганрога несколько дней ездил со сбитой собакой в бампере

Житель Таганрога сбил собаку и несколько дней ездил по городу с мертвым животным застрявшим в бампере — свидетельства этого появились в соцсетях.
Шокирующие фотографии и видео опубликовала в паблике «Мой Таганрог» пользователь «ВКонтакте» Виктория Тараненко. Она пишет, что сбивший собаку автомобилист не только не попытался помочь несчастному животному, но даже не потрудился вытащить его из бампера.
Виктория Тараненко: «На тот момент, когда он сбил собаку, она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней».
Виктория Тараненко: «На тот момент, когда он сбил собаку, она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней».
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