По данным Совета безопасности РФ, против России готовится кибератака со сложным сценарием. Насколько мы зависимы и, следовательно, уязвимы? Способны ли Штаты отрубить нас от Интернета?
Каков процент вирусного заражения компьютеров на территории нашей страны? Какую роль айтишники готовы играть в медицине? Когда у нас станут реальностью магазины без продавцов? И если об анонимности в Сети пора забыть, то как быть со свободой слова? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с советником президента по вопросам развития Интернета Германом Клименко.
Об угрозах отключить РФ от Интернета
Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну примерно, как крымская изоляция.
Об информационной безопасности и компьютерной грамотности
Какую бы вы безопасность ни устраивали, всегда существуют преступники, то есть вопрос эффективной борьбы с этим. Вот для борьбы у нас есть все, для того чтобы обезопасить экономику, есть всё…
В Москве (компьютерная грамотность) на порядок выше. И чем дальше вы отъезжаете, там падает вообще: другие заботы… Компьютерную грамотность надо пропагандировать, но объективно дело брошено на самотек.
О необходимости отрегулировать правила игры в Сети
Этот болезненный процесс, он будет идти еще достаточно долго, я думаю, лет пять, но в конечном итоге закончится, конечно же, предсказуемыми последствиями. В длинную пока у государства никто не выиграл. Не только у нашего, у всех.
О скорой кончине анонимности в Интернете
Неизбежны отказ от анонимности и переход на приватность. Это просто неизбежно. И просто это произойдет в течение, ну, каких-то разумных лет —
2–3-5 лет.
О цифровой экономике
Государство должно самостоятельно совершить непривычную для него функцию — на алтарь вот этой священной цифровой экономики немножечко пролить своей крови, чуть-чуть уступить позиции здесь, чуть-чуть уступить позиции там.
О роли IT в медицине
К 2025 году искусственный интеллект в медицине будет зарабатывать… порядка 400 миллиардов долларов… Может оказаться не 400, а 200, не 400, а 800. Но порядок цифр! Конкуренция очень высокая, но мы можем там быть серьезным долевым участником.
Об интернет-торговле
Правда заключается в том, что наиболее безопасный способ покупки сейчас статистически — это все-таки интернет-магазины.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 5 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Германа Клименко.
Об угрозах отключить РФ от Интернета
Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну примерно, как крымская изоляция.
Об информационной безопасности и компьютерной грамотности
Какую бы вы безопасность ни устраивали, всегда существуют преступники, то есть вопрос эффективной борьбы с этим. Вот для борьбы у нас есть все, для того чтобы обезопасить экономику, есть всё…
В Москве (компьютерная грамотность) на порядок выше. И чем дальше вы отъезжаете, там падает вообще: другие заботы… Компьютерную грамотность надо пропагандировать, но объективно дело брошено на самотек.
О необходимости отрегулировать правила игры в Сети
Этот болезненный процесс, он будет идти еще достаточно долго, я думаю, лет пять, но в конечном итоге закончится, конечно же, предсказуемыми последствиями. В длинную пока у государства никто не выиграл. Не только у нашего, у всех.
О скорой кончине анонимности в Интернете
Неизбежны отказ от анонимности и переход на приватность. Это просто неизбежно. И просто это произойдет в течение, ну, каких-то разумных лет —
О цифровой экономике
Государство должно самостоятельно совершить непривычную для него функцию — на алтарь вот этой священной цифровой экономики немножечко пролить своей крови, чуть-чуть уступить позиции здесь, чуть-чуть уступить позиции там.
О роли IT в медицине
К 2025 году искусственный интеллект в медицине будет зарабатывать… порядка 400 миллиардов долларов… Может оказаться не 400, а 200, не 400, а 800. Но порядок цифр! Конкуренция очень высокая, но мы можем там быть серьезным долевым участником.
Об интернет-торговле
Правда заключается в том, что наиболее безопасный способ покупки сейчас статистически — это все-таки интернет-магазины.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 5 марта, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью Германа Клименко.
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