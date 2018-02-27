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    Липецкие подростки проломили голову врачу, лечившему их товарища: видео. алкоголь, врачи, драки и избиения, Липецкая область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛипецкие подростки проломили голову врачу, лечившему их товарища: видео

    Липецкие подростки проломили голову врачу, лечившему их товарища: видео

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    • Фото: СК РФ
    Липецкие подростки проломили голову врачу, лечившему их товарища: видео

    Липецкие подростки проломили голову врачу, лечившему их товарища: видео

    Липецкие подростки проломили голову врачу, лечившему их товарища: видео
    • Фото: СК РФ

      • Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело о нападении пьяных подростков на врачей в Елецкой городской больнице.

      Следователи Липецкой области возбудили уголовное дело по факту избиения пьяными молодыми людьми врачей Елецкой городской больницы. Драка была снята камерами видеонаблюдения. Видеозапись инцидента, произошедшего в конце января, СК опубликовал на своем канале в Youtube во вторник.

      Молодые люди пришли в больницу ночью, так как одному из них понадобилась помощь врача.

      Из сообщения СК РФ: «За медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 в неадекватном состоянии с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании неотложной медицинской помощи недовольный действиями медперсонала пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача-анестезиолога».

      Услышав крики, товарищи больного ворвались в процедурный кабинет и устроили драку, в которой 16-летний подросток несколько раз ударил анестезиолога по голове. Врач был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

      Зачинщиков драки задержали и доставили в отдел полиции, однако материалы дела пришлось передать в региональное управление СК, так как врачи во время инцидента были при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и изучают результаты судебно-медицинской экспертизы.

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