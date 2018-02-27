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    Глава Минтруда согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий. РЖД, женщины, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минтруда согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

    Глава Минтруда согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

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    Глава Минтруда согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

    Глава Минтруда согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

      Глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин считает, что перечень запрещенных для женщин профессий нужно пересмотреть, но делать это будут не работодатели.

      По словам министра, работодатели не должны сами формировать список разрешенных для представительниц прекрасного пола специальностей, передает ТАСС.

      Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, но это не будет полномочиями работодателей».

      Накануне вечером в газете «Гудок», принадлежащей ОАО «РЖД», вышла статья с заголовком «Женщинам дали важный совет» о том, что руководству РЖД хотелось бы, чтобы существующий порядок формирования перечня работ, к которым запрещено привлекать женщин, был изменен.

      Сейчас Правительство России утверждает такой список специальностей (действующий был утвержден в 2000 году), он касается целого ряда вредных производств и отраслей, в том числе железнодорожников.

      В РЖД предлагают сделать так, чтобы подобные перечни создавали сами работодатели по согласованию с профсоюзами. В качестве одного из аргументов приводится такой: сейчас женщины не могут работать машинистами и помощниками машинистов, хотя в авиации таких запретов для летчиц нет.

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