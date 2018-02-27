Депардье отменил выступления в России из-за проблем со здоровьем

Спектакли с участием Жерара Депардье в Москве, Краснодаре и Майкопе отменены.
Спектакль «Любовные письма» с участием актера Жерара Депардье отменен в трех российских городах из-за проблем со здоровьем артиста. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь спектакля Ольга Бабич.
Ольга Бабич: «Спектакль „Любовные письма“ с участием Жерара Депардье и Изабель Аджани должен был пройти на сцене Музыкального театра (Краснодара — прим. НТВ.Ru) 7 марта… 3 и 5-го должен был играть в Израиле, еще два спектакля в Москве, также в Майкопе. Решено сделать отмену концертов, в Москве — замена. Накануне стало известно, что Жерар Депардье вынужден перенести всю российскую часть мирового турне из-за плохого самочувствия».
Бабич добавила, что Депардье не назначил новую дату представления, но заверил поклонников, что спектакль обязательно состоится. Актер также направил письмо с извинениями организаторам гастролей.
В Москве спектакли должны были состояться 8 и 9 марта в концертном зале Vegas City Hall, в Майкопе — 11 марта в Государственной филармонии Адыгеи.
Ольга Бабич: «Спектакль „Любовные письма“ с участием Жерара Депардье и Изабель Аджани должен был пройти на сцене Музыкального театра (Краснодара — прим. НТВ.Ru) 7 марта… 3 и 5-го должен был играть в Израиле, еще два спектакля в Москве, также в Майкопе. Решено сделать отмену концертов, в Москве — замена. Накануне стало известно, что Жерар Депардье вынужден перенести всю российскую часть мирового турне из-за плохого самочувствия».
Бабич добавила, что Депардье не назначил новую дату представления, но заверил поклонников, что спектакль обязательно состоится. Актер также направил письмо с извинениями организаторам гастролей.
В Москве спектакли должны были состояться 8 и 9 марта в концертном зале Vegas City Hall, в Майкопе — 11 марта в Государственной филармонии Адыгеи.
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