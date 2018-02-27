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    Чиновники хотят снести самодельный планетарий бывшего священника. Адыгея, выставки и музеи, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧиновники хотят снести самодельный планетарий бывшего священника

    Чиновники хотят снести самодельный планетарий бывшего священника

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    Чиновники хотят снести самодельный планетарий бывшего священника

    Чиновники хотят снести самодельный планетарий бывшего священника

    Чиновники хотят снести самодельный планетарий бывшего священника

      Процесс вселенского масштаба стартует в суде Адыгеи. Предстоит решить судьбу единственного в республике планетария. Его на своей даче построил местный житель.

      Покорить космос на своем приусадебном участке пенсионер Виктор Матюшин предлагает всем желающим вот уже 17 лет. Бывший священник построил у себя в огороде планетарий. У Матюшина нет астрономического образования и специальных знаний, но он сам за свой счет разработал проект и возвел здание. Все внутри сделано из подручных материалов: и звездное небо, и макеты планет. В ход шли лампочки, шестеренки раритетного мотоцикла и даже старые проржавевшие кастрюли.

      Ежедневно Матюшин бесплатно принимает в планетарии детей из соседних районов и городов. За 17 лет здесь побывали почти 50 тысяч человек.

      Перед тем как построить свое главное детище, Матюшин прочел сотни книг и просмотрел сотни фильмов. Однако пенсионер не учел одного: он не согласовал свою мечту с чиновниками, и теперь планетарий оказался под угрозой сноса. Из-за бюрократических проволочек Матюшин не может добиться, чтобы планетарий официально признали музеем.

      Устав от затянувшихся разбирательств, Виктор Матюшин сегодня обратился в суд и до финального заседания впервые за долгие годы решил все-таки закрыть свое детище.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.

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