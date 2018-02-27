Вклад в будущее: Андрей Козлов поддержал участницу «Ты супер!»

На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Участников проекта поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты.
Дать наставление Альбине Проценко из Хабаровска на съемки проекта приехал ведущий популярной программы «Брэйн ринг» Андрей Козлов.
Веселая, добрая, целеустремленная Альбина — душа любой компании и заводила. Девочка учится в музыкальной школе с 6 лет. Она играет на фортепиано, поет, занимается в театральной студии, участвует в конкурсах и благотворительных проектах. Мечтает окончить школу с отличием и поступить в колледж искусств в Москве на вокальное отделение. В первом туре отборочных испытаний Альбина порадовала членов жюри и миллионы телезрителей нежным и трогательным исполнением песни «Самолет»
Андрей Козлов подарил Альбине ноутбук, к которому прилагается микрофон и колонки. Теперь у Альбины будет своя домашняя студия, и она сможет заниматься не только в музыкальном классе. Козлов также отметил, что девочке нужно обращать внимание на все слова, которые она слышит от членов жюри.
Андрей Козлов: «Хочу сказать, что комплименты — это здорово, но критика не менее важна для твоего будущего. Могу подтвердить это своим примером: на выпускном экзамене мне поставили четверку по русскому языку, я не смог получить золотую медаль, и, конечно, жутко переживал. Это подтолкнуло меня к решительным действиям и я смог стать тем, кем стал».
Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00, в следующем выпуске шоу «Ты супер!»
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Веселая, добрая, целеустремленная Альбина — душа любой компании и заводила. Девочка учится в музыкальной школе с 6 лет. Она играет на фортепиано, поет, занимается в театральной студии, участвует в конкурсах и благотворительных проектах. Мечтает окончить школу с отличием и поступить в колледж искусств в Москве на вокальное отделение. В первом туре отборочных испытаний Альбина порадовала членов жюри и миллионы телезрителей нежным и трогательным исполнением песни «Самолет»
Андрей Козлов подарил Альбине ноутбук, к которому прилагается микрофон и колонки. Теперь у Альбины будет своя домашняя студия, и она сможет заниматься не только в музыкальном классе. Козлов также отметил, что девочке нужно обращать внимание на все слова, которые она слышит от членов жюри.
Андрей Козлов: «Хочу сказать, что комплименты — это здорово, но критика не менее важна для твоего будущего. Могу подтвердить это своим примером: на выпускном экзамене мне поставили четверку по русскому языку, я не смог получить золотую медаль, и, конечно, жутко переживал. Это подтолкнуло меня к решительным действиям и я смог стать тем, кем стал».
Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00, в следующем выпуске шоу «Ты супер!»
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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