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    Вклад в будущее: Андрей Козлов поддержал участницу «Ты супер!»

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    Вклад в будущее: Андрей Козлов поддержал участницу «Ты супер!»

    Вклад в будущее: Андрей Козлов поддержал участницу «Ты супер!»

    Вклад в будущее: Андрей Козлов поддержал участницу «Ты супер!»

    На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Участников проекта поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты.

    Дать наставление Альбине Проценко из Хабаровска на съемки проекта приехал ведущий популярной программы «Брэйн ринг» Андрей Козлов.

    Веселая, добрая, целеустремленная Альбина — душа любой компании и заводила. Девочка учится в музыкальной школе с 6 лет. Она играет на фортепиано, поет, занимается в театральной студии, участвует в конкурсах и благотворительных проектах. Мечтает окончить школу с отличием и поступить в колледж искусств в Москве на вокальное отделение. В первом туре отборочных испытаний Альбина порадовала членов жюри и миллионы телезрителей нежным и трогательным исполнением песни «Самолет»

    Андрей Козлов подарил Альбине ноутбук, к которому прилагается микрофон и колонки. Теперь у Альбины будет своя домашняя студия, и она сможет заниматься не только в музыкальном классе. Козлов также отметил, что девочке нужно обращать внимание на все слова, которые она слышит от членов жюри.

    Андрей Козлов: «Хочу сказать, что комплименты — это здорово, но критика не менее важна для твоего будущего. Могу подтвердить это своим примером: на выпускном экзамене мне поставили четверку по русскому языку, я не смог получить золотую медаль, и, конечно, жутко переживал. Это подтолкнуло меня к решительным действиям и я смог стать тем, кем стал».

    смотретьИскренние, яркие, одаренные! Дети с уникальными способностями — в вокальном конкурсе «Ты супер!» — в субботу на НТВ
    Искренние, яркие, одаренные! Дети с уникальными способностями — в вокальном конкурсе «Ты супер!» — в субботу на НТВ
    Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00, в следующем выпуске шоу «Ты супер!»

    Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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