Дефицит туалетной бумаги вызвал панику на Тайване

Премьер-министр Тайваня Лай Циндэ обратился с призывом к жителям острова. Он попросил людей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которая возникла после появления в СМИ информации о грядущем повышении цен на туалетную бумагу.
Как передает газета Financial Times, публикации в прессе о скором подорожании туалетной бумаги спровоцировали ажиотажный спрос на этот товар. За выходные жители Тайваня смели с полок все имевшиеся в продаже рулоны.
Согласно данным государственного агентства Тайваня China News Agency, в течение 3 дней местный сайт электронной коммерции продал 5 миллионов рулонов туалетной бумаги, что в 22 раза больше обычного.
В Facebook премьер призвал жителей острова успокоиться и не паниковать. Лай Циндэ заверил граждан, что проблема будет решена, и напомнил высказывание бывшего главы тайваньского ЦБ Пернг Фай-Наня, который накануне сообщил, что цены на товары в Тайване являются «очень стабильными».
Комиссия по справедливой торговле Тайваня заверила, что за ситуацией следит и будет предпринимать меры, позволяющие сохранить рыночную конкуренцию и защитить права потребителей. По данным Минэкономики Тайваня, основные поставщики туалетной бумаги заявляют о стабильности цен на свою продукцию.
Согласно данным государственного агентства Тайваня China News Agency, в течение 3 дней местный сайт электронной коммерции продал 5 миллионов рулонов туалетной бумаги, что в 22 раза больше обычного.
В Facebook премьер призвал жителей острова успокоиться и не паниковать. Лай Циндэ заверил граждан, что проблема будет решена, и напомнил высказывание бывшего главы тайваньского ЦБ Пернг Фай-Наня, который накануне сообщил, что цены на товары в Тайване являются «очень стабильными».
Комиссия по справедливой торговле Тайваня заверила, что за ситуацией следит и будет предпринимать меры, позволяющие сохранить рыночную конкуренцию и защитить права потребителей. По данным Минэкономики Тайваня, основные поставщики туалетной бумаги заявляют о стабильности цен на свою продукцию.
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