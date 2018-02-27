Украинка 30 лет прожила в квартире с телом умершей матери: фото

В городе Николаеве на юге Украины обнаружили мумию, пролежавшую в квартире около 30 лет.
Спасатели и полицейские обнаружили в многоэтажке в Николаеве мумию женщины, пролежавшую в квартире около 30 лет. Как сообщает местное издание 0512.ua со ссылкой на пришедшее в редакцию письмо, спасателей вызвали на помощь дочери умершей, жившей в этой квартире. Квартиру пришлось вскрывать, так как женщина уже не могла ходить: ее ноги были парализованы.
Специалисты установили, что возраст найденной в квартире мумии составляет примерно 30 лет. Все это время дочь умершей жила в этой квартире. Отмечается также, что квартира была завалена мусором, в ней не было газа, воды и электричества.
Дочь умершей госпитализирована. Сообщается, что ей грозит ампутация ног.
Специалисты установили, что возраст найденной в квартире мумии составляет примерно 30 лет. Все это время дочь умершей жила в этой квартире. Отмечается также, что квартира была завалена мусором, в ней не было газа, воды и электричества.
Дочь умершей госпитализирована. Сообщается, что ей грозит ампутация ног.
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