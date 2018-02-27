Подросток выпил на 23 Февраля три бутылки водки и умер

В деревне Гудково Красноярского края
16-летний юноша умер, выпив три бутылки водки.
Шестнадцатилетний житель деревни Гудково Красноярского края скончался, выпив с друзьями в День защитника Отечества три бутылки водки. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет.
Из сообщения СК РФ: «16-летний подросток вместе с двумя 14-летними приятелями 23 февраля выпил литр водки, после чего он купил еще бутылку, которую выпил один. Друзья довели пьяного подростка до дома, а на следующее утро его обнаружили уже без признаков жизни».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели подростка. Уточняется, есть ли в произошедшем состав преступления.
Из сообщения СК РФ: «16-летний подросток вместе с двумя 14-летними приятелями 23 февраля выпил литр водки, после чего он купил еще бутылку, которую выпил один. Друзья довели пьяного подростка до дома, а на следующее утро его обнаружили уже без признаков жизни».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели подростка. Уточняется, есть ли в произошедшем состав преступления.
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