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    Сельхозтехника вместо лыж: в Белоруссии устроили турнир по тракторному биатлону. Белоруссия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСельхозтехника вместо лыж: в Белоруссии устроили турнир по тракторному биатлону

    Сельхозтехника вместо лыж: в Белоруссии устроили турнир по тракторному биатлону

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    Сельхозтехника вместо лыж: в Белоруссии устроили турнир по тракторному биатлону

    Сельхозтехника вместо лыж: в Белоруссии устроили турнир по тракторному биатлону

    Сельхозтехника вместо лыж: в Белоруссии устроили турнир по тракторному биатлону

      В Белоруссии на соревнования отправили мирную технику. В стране провели первый в мире турнир по тракторному биатлону. Состязаться в скорости, меткости и выносливости смельчаки собрались в заснеженном карьере на 20-градусном морозе. Заезд посвятили национальным героиням — белорусским биатлонисткам, которые привезли из Пхёнчхана золото и серебро.

      Последняя пристрелка перед стартом, а у кого-то и первая. Кумир у суровых первопроходцев нового вида спорта один — белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Участники соревнований шутят, называя себя генералами песчаных карьеров. Трассу действительно проложили в действующем карьере, зрители сразу рванули покорять отвесные склоны в поисках лучших мест.

      Технику на биатлон выставили, что называется, в легчайшем весе. Эти трактора больше похожи на квадроциклы. Представлены модели нескольких модификаций, есть даже с серьезными рамными защитами. Утром или днем вспахал себе зябь, а вечерком прокатился по буеракам. А можно и пострелять.

      Эксперимент назвали «Холодными играми», но никто не предполагал, что они получатся настолько холодными. Сложный рельеф, ветер, мороз минус 20 и обычная серийная сельхозтехника. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

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