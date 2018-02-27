СМИ узнали о планах Apple выпустить три новых iPhone

Компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone до конца 2018 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, среди новых моделей будут обновленная версия iPhone X, бюджетная версия iPhone, а также смартфон с самым большим из когда-либо производимых корпорацией экраном. Он выйдет под кодовым названием D33.
Корпус D33 будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако диагональ экрана достигнет 6,5 дюйма благодаря дизайну как у смартфона iPhone X. Гаджет также снабдят функцией «разделенный экран» для определенных приложений и технологией Face ID, которая позволяет распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.
Отмечается, что в компании также подумывают о выпуске iPhone с поддержкой двух сим-карт, но решение по этому вопросу пока не принято.
Ожидается, что Apple официально объявит о выпуске новых гаджетов осенью этого года. В самой компании данную информацию пока не комментируют.
Корпус D33 будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако диагональ экрана достигнет 6,5 дюйма благодаря дизайну как у смартфона iPhone X. Гаджет также снабдят функцией «разделенный экран» для определенных приложений и технологией Face ID, которая позволяет распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.
Отмечается, что в компании также подумывают о выпуске iPhone с поддержкой двух сим-карт, но решение по этому вопросу пока не принято.
Ожидается, что Apple официально объявит о выпуске новых гаджетов осенью этого года. В самой компании данную информацию пока не комментируют.
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